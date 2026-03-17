На концерте в Ярославле задержали 20 человек с нацистскими татуировками

В результате рейда задержали 23 радикала, 20 из которых имели нацистские татуировки и символику. На шестерых составлены протоколы за публичную демонстрацию запрещённой атрибутики (ст. 20.3 КоАП РФ).
Кроме того, у одного задержанного нашли наркотики, ещё двое находились в состоянии опьянения. Также выявлены двое уклонистов от воинской службы — их передали сотрудникам военкомата. По данным телеграм-канала Baza, среди пришедших на концерт также оказались полицейский, росгвардеец и сотрудник Росреестра, у которого есть доступ к гостайне. Сейчас решают, докладывать ли руководству об их участии в националистической тусовке.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.