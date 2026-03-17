На Урале ледяная глыба едва не убила пенсионерку и мать с ребёнком

Опасность падающего снега и льда с крыш в России регулярно приводит к трагедиям. Только за одну неделю подобные происшествия произошли более чем в двух десятках регионов страны. По данным МЧС, за этот период погибли девять человек, ещё несколько десятков получили травмы.