Суд в Приморье вынес приговор чиновнику Росрыболовства за фальсификацию протокола

Дальнегорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудника Росрыболовства, обвиняемого в служебном подлоге, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.
«Суд признал подсудимого виновным по ч.1 ст. 292 УК РФ и назначил наказание в виде 30 000 рублей штрафа, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 2 года», — говорится в сообщении.
Как установлено следствием, в ноябре 2024 года чиновник выявил на реке Джигитовка вблизи пгт. Пластун в Тернейском муниципальном округе незаконно установленные рыболовные сети, принадлежащие местному жителю.
При вызове нарушителя в кабинет тот предложил оформить протокол не на себя, а на свою родственницу. Сотрудник ведомства согласился — якобы для улучшения служебной статистики. В результате административный протокол по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства) был составлен на женщину, которая, не зная о подмене, признала вину и подписала документ.
На основании подложного протокола в Систему исполнения государственных услуг Росрыболовства были внесены данные для начисления штрафа в размере 2 000 рублей через портал «Госуслуги» (16+).
Факт фальсификации вскрылся в ходе оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).
Приговор пока не вступил в законную силу.