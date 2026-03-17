В ДТП на трассе «Новороссия» в Ростовской области погибли два человека

На трассе «Р-280 Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП. По данным региональной Госавтоинспекции, 70-летний водитель Kia Soul не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Omoda под управлением 46-летнего мужчины.