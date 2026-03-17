Собянин: Уже 17 БПЛА сбито за ночь на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны сбили еще один дрон, атаковавший столицу. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он на своей странице в MAX.
Утром 16 марта Минобороны отчиталось о том, что средства ПВО за минувшую ночь смогли ликвидировать 145 дронов ВСУ над Россией. Больше всего атак — 53 дрона — пришлось на Московский регион, включая 46 беспилотника, которые направлялись непосредственно на столицу.
Ночью 16 марта несколько взрывов прозвучало над Ярославлем. По сообщениям СМИ, силы ПВО отражали воздушную атаку дронов.
Ночью 15 марта в Советском районе Волгограда один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, но никто не пострадал.