В Новосибирске пьяная женщина угнала чужой авто после ссоры с приятелем

В Новосибирске суд вынес приговор женщине, которая угнала чужой авто после ссоры с парнем. ЧП произошло вечером 23 октября 2025 года у ТЦ на «Снегирях».
Накануне 53-летняя женщина выпивала с сожителем, парочка поссорилась. Затем они пошли в аптеку за лекарствами, продолжили ругаться, женщина в слезах выбежала на улицу. Там она увидела заведенный автомобиль «Ниссан Цефиро» с ключами в замке, открыла дверь и села за руль. В этот момент водитель авто на минуту отошел в банкомат, вернулся и не нашел машины.
Нетрезвая угонщица доехала до Ипподромской, 15б и врезалась в чужой авто на светофоре. Сотрудники ДПС задержали виновницу, выяснили, что машина угнана.
Следователи возбудили уголовное дело об угоне. Женщина признала вину, извинилась перед владелицей «Ниссана» и частично возместила ущерб. Ранее она не была судима, подрабатывала дворником.
— Калининский районный суд назначил обвиняемой 1 год ограничения свободы с установлением ряда ограничений. Приговор в законную силу не вступил, — сообщила КП-Новосибирск Олена Носок, старший помощник прокурора Калининского района.