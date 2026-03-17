В Новосибирске пьяная женщина угнала чужой авто после ссоры с приятелем

Угонщица села за руль нетрезвой и врезалась в авто на светофоре.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске суд вынес приговор женщине, которая угнала чужой авто после ссоры с парнем. ЧП произошло вечером 23 октября 2025 года у ТЦ на «Снегирях».

Накануне 53-летняя женщина выпивала с сожителем, парочка поссорилась. Затем они пошли в аптеку за лекарствами, продолжили ругаться, женщина в слезах выбежала на улицу. Там она увидела заведенный автомобиль «Ниссан Цефиро» с ключами в замке, открыла дверь и села за руль. В этот момент водитель авто на минуту отошел в банкомат, вернулся и не нашел машины.

Нетрезвая угонщица доехала до Ипподромской, 15б и врезалась в чужой авто на светофоре. Сотрудники ДПС задержали виновницу, выяснили, что машина угнана.

Следователи возбудили уголовное дело об угоне. Женщина признала вину, извинилась перед владелицей «Ниссана» и частично возместила ущерб. Ранее она не была судима, подрабатывала дворником.

— Калининский районный суд назначил обвиняемой 1 год ограничения свободы с установлением ряда ограничений. Приговор в законную силу не вступил, — сообщила КП-Новосибирск Олена Носок, старший помощник прокурора Калининского района.