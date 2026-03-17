В Индии задержали украинцев и американца по делу о подготовке боевиков

В аэропортах Индии задержали украинцев и гражданина США.
Операцию провели сотрудники Национального агентства расследований Индии (NIA). Иностранцев задержали в аэропортах Лакхнау, Дели и Калькутты, когда они пытались покинуть страну.
По версии следствия, группа незаконно въехала в Индию и могла участвовать в обучении обращению с оружием и дронами. Также силовики проверяют информацию о возможном импорте беспилотников из Европы.
Специальный суд NIA отправил задержанных под стражу на 11 дней. За это время следователи планируют допросить подозреваемых и выяснить, связаны ли они с повстанческими группировками, которые могут действовать против Индии.
На фоне продолжающегося кризиса в Мьянме индийские власти особенно внимательно следят за ситуацией на границе. После военного переворота в соседней стране в 2021 году регион столкнулся с наплывом беженцев и активностью вооружённых группировок.
Ранее Life.ru писал, что Индия оказалась одной из стран, парализованных дефицитом газа после ударов по Ирану.
