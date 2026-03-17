TOLO News: в Кабуле из-за ударов Пакистана погибли 250 человек

Ранее пакистанское министерство информации и телерадиовещания сообщило, что Вооруженные силы Пакистана нанесли удары по военным объектам в Кабуле и провинции Нангархар. Ведомство опровергло заявление афганских властей о том, что из-за атаки Пакистана пострадал центр реабилитации наркозависимых, назвав его «еще одним искажением фактов, направленным на введение в заблуждение общественности».
26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.