Офтальмологи Приморья спасают глаз и зрение мальчику, проткнувшему себе глаз ножом

Операция прошла успешно, по словам врачей, глаз пришлось «буквально собирать по частям». Пациент остаётся в больнице, получает восстановительное лечение, и спустя 10 дней после операции рана практически зажила. Планируется его перевод в хабаровский центр «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Фёдорова на следующую операцию — реконструктивную. Прогнозы врачей пока осторожные: неясно, когда пациента можно будет переводить на амбулаторное наблюдение, имеются сомнения в том, что глазное яблоко удастся сохранить. Но ведущие офтальмологи региона делают всё возможное, чтобы вернуть малышу полноценное зрение.