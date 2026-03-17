Офтальмологи Приморья спасают глаз и зрение мальчику, проткнувшему себе глаз ножом

Офтальмологи Приморского края пытаются спасти зрение двухлетнему малышу из Арсеньева, который повредил себе глаз ножом, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

Источник: ДЕЙТА

Ребёнок 2,5 лет был дома и ненадолго остался без присмотра. Этого хватило, чтобы малыш стащил кухонный нож и случайно проткнул себе правый глаз. Ранение затронуло глубокие структуры органа — не только роговицу, но и склеру, повлекло выпадение внутренних оболочек органа.

Поздно вечером мальчика доставили во Владивосток, в травматологический пункт Краевого офтальмологического центра при Краевой клинической больнице № 2, и ночью прооперировали. На восстановление структур глаза хирургам потребовалось почти 3,5 часа.

Операция прошла успешно, по словам врачей, глаз пришлось «буквально собирать по частям». Пациент остаётся в больнице, получает восстановительное лечение, и спустя 10 дней после операции рана практически зажила. Планируется его перевод в хабаровский центр «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Фёдорова на следующую операцию — реконструктивную. Прогнозы врачей пока осторожные: неясно, когда пациента можно будет переводить на амбулаторное наблюдение, имеются сомнения в том, что глазное яблоко удастся сохранить. Но ведущие офтальмологи региона делают всё возможное, чтобы вернуть малышу полноценное зрение.

Медики предупреждают родителей о недопустимости оставления маленьких детей без присмотра и необходимости создания для них безопасной среды дома. Даже нескольких секунд может хватить для получения малышом тяжёлой травмы в быту.