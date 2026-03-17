Офтальмологи Приморья спасают глаз и зрение мальчику, проткнувшему себе глаз ножом

Ребёнок 2,5 лет был дома и ненадолго остался без присмотра. Этого хватило, чтобы малыш стащил кухонный нож и случайно проткнул себе правый глаз. Ранение затронуло глубокие структуры органа — не только роговицу, но и склеру, повлекло выпадение внутренних оболочек органа.
Поздно вечером мальчика доставили во Владивосток, в травматологический пункт Краевого офтальмологического центра при Краевой клинической больнице № 2, и ночью прооперировали. На восстановление структур глаза хирургам потребовалось почти 3,5 часа.
Операция прошла успешно, по словам врачей, глаз пришлось «буквально собирать по частям». Пациент остаётся в больнице, получает восстановительное лечение, и спустя 10 дней после операции рана практически зажила. Планируется его перевод в хабаровский центр «Микрохирургия глаза» имени С. Н. Фёдорова на следующую операцию — реконструктивную. Прогнозы врачей пока осторожные: неясно, когда пациента можно будет переводить на амбулаторное наблюдение, имеются сомнения в том, что глазное яблоко удастся сохранить. Но ведущие офтальмологи региона делают всё возможное, чтобы вернуть малышу полноценное зрение.
Медики предупреждают родителей о недопустимости оставления маленьких детей без присмотра и необходимости создания для них безопасной среды дома. Даже нескольких секунд может хватить для получения малышом тяжёлой травмы в быту.