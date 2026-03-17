Собянин: Средства ПВО за ночь нейтрализовали уже 27 БПЛА, летевших к Москве

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще четыре дрона, которые атаковали столицу. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожены четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он на своей странице в MAX.
Утром 16 марта Минобороны отчиталось о том, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь смогли ликвидировать 145 БПЛА над РФ. Больше всего атак — 53 дрона — пришлось на Московский регион, включая 46 беспилотников, которые направлялись непосредственно на столицу.
Ночью 16 марта несколько взрывов прозвучало над Ярославлем. По сообщениям СМИ, силы ПВО отражали воздушную атаку дронов.
Ночью 15 марта в Советском районе Волгограда один из беспилотников попал в многоквартирный дом. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что в результате удара в некоторых квартирах выбило стекла, но никто не пострадал.