Al Jazeera: в Багдаде беспилотник атаковал гостиницу

Беспилотник нанёс удар по верхнему этажу гостиницы Al Rasheed в Багдаде, после чего в здании вспыхнул пожар.

Источник: Аргументы и факты

Гостиница Al Rasheed в Багдаде подверглась атаке беспилотного летательного аппарата, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.

Собеседник журналистов рассказал, что нападение было совершено на здание для временного проживания, которое находится в так называемой «зеленой зоне». В этом районе Багдада располагаются правительственные учреждения и иностранные посольства.

Уточняется, что БПЛА ударил по верхнему этажу гостиницы, в результате чего вспыхнул пожар. Источник отметил, что данные о пострадавших при атаке не поступали.

Напомним, 15 марта американская военная база Виктория в Багдаде подверглась ракетному удару. После этого на объекте произошёл мощный пожар. 16 марта силы противовоздушной обороны Ирака уничтожили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону посольства США.

Также сообщалось о взрыве, прогремевшем возле американской дипломатической миссии посольства в Багдаде.

