Вашингтон
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число сбитых дронов у Москвы этой ночью выросло до 26

Российская система противовоздушной обороны продолжает отражать атаки беспилотников на подлёте к Москве. С начала суток силы ПВО уничтожили уже 26 украинских БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

По его словам, очередная атака была отражена ночью. Работу по устранению дронов, направлявшихся в сторону столицы, ведут системы ПВО Минобороны.

«Атака четырёх беспилотников отражена системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в последнем посте в телеграм-канале.

На местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные службы, информация о возможных последствиях уточняется. Российские военные продолжают контролировать воздушное пространство и отражать попытки атак беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Life.ru писал, что массированные атаки беспилотников ВСУ на столичный регион продолжаются уже несколько дней. За это время по Москве и области было запущено около 250 дронов. В Госдуме заявили, что подобные действия требуют жёсткого ответа и подчеркнули, что у России есть все возможности для масштабного удара.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше