«Чёрного лесоруба» задержали в Приморье за вырубку леса на 386 тыс. руб

Правоохранители изъяли у подозреваемого трактор с прицепом и две бензопилы как вещественные доказательства.

Источник: Аргументы и факты

В лесу возле села Дальзаводское в Хорольском округе Приморья задержали 59‑летнего местного жителя, которого подозревают в незаконной вырубке восьми деревьев ценных пород. Ущерб лесному фонду оценили более чем в 386 тысяч рублей, по этому факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, сигнал о незаконной рубке сырорастущих деревьев поступил в дежурную часть отдела МВД по Хорольскому округу из лесного массива в окрестностях Дальзаводского. На место направили оперативников уголовного розыска, которые установили причастного к вырубке жителя округа.

Выяснилось, что мужчина спилил семь деревьев дуба монгольского и одно дерево берёзы чёрной. Все они относились к сырорастущим, то есть живым, деревьям, из-за чего ущерб лесному фонду Российской Федерации превысил 386 тысяч рублей.

Полицейские изъяли на месте принадлежащие задержанному трактор с прицепом и две бензопилы. Сам мужчина в полиции признал, что без каких‑либо разрешительных документов на заготовку дров заехал в лесной массив и срубил деревья, чтобы вывезти их на своём тракторе.

Возбуждено уголовное дело о «Незаконной рубке лесных насаждений», максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.