Пятые сутки идут поиски исчезнувшего рыбака во Владивостоке

Пятый день в районе станции Океанской во Владивостоке продолжаются поиски 72-летнего Сергея Кудинова, который рано утром 13 марта отправился на рыбалку и пропал. Его автомобиль был обнаружен на берегу, однако сам рыбак так и не вернулся.
В поисковой операции участвуют спасатели Владивостокской городской поисково-спасательной службы, волонтёры отряда «ПримПоиск» и родственники пропавшего. Работы ведутся круглосуточно: проверяются прибрежные зоны, акватория обследуется с помощью судна на воздушной подушке.
«Мы обращаемся к рыбакам, рыбачащим в эти дни на акватории Амурского залива: пожалуйста, если вы что-то видели, видели пропавшего или брошенные рыбацкие принадлежности, сообщите нам, пожалуйста, об этом. Нам не нужны рыбацкие принадлежности, нам важно знать, что же случилось и где искать пропавшего. Мы гарантируем анонимность», — говорится в сообщении ТГ-канала (18+) ПРОО «ПримПоиск».
Известно, что Сергей Кудинов был одет в тёмно-зелёный рыбацкий костюм, чёрную шапку, при нём был металлический ящик для снастей и серый ледобур. Рост — около 170 см, худощавого телосложения, носит усы. По словам родных, здоровье у него крепкое, случаев потери памяти не было.
Всех, кто видел мужчину или располагает любой информацией, просят немедленно сообщить в полицию (102, 112) или поисковому отряду «ПримПоиск».