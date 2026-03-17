На заводе в Уссурийске чистильщик металла выносил медь и сдавал на металлолом

Сотрудник Уссурийского локомотиворемонтного завода превратил свою работу в источник стабильного, хоть и нелегального дохода. 33-летний мужчина, чистильщик металла, в течение всего 2025 года методично обворовывал предприятие, вынося ценные детали и лом меди прямо под носом у охраны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Схема была проста: работник прятал похищенное в рабочей одежде, беспрепятственно проходил на выход и относил добычу в пункт приема металла. Там медь превращалась в деньги, которые тут же тратились на личные нужды.
Руководство завода спохватилось, когда пропажа стала слишком заметной. В полицию поступило заявление о краже лома меди и новых деталей из этого металла. Транспортные полицейские быстро вычислили воришку. Подсчитали ущерб: 350 килограммов меди на четверть миллиона рублей.
Отдел дознания завел уголовное дело. Мужчина успел полностью возместить ущерб. Он ранее не судим, сейчас находится под обязательством о явке. Дело передано в суд.