Хабаровчанка украла у сестры украшения на 250 тыс рублей

Кольца и цепочки она сдала в ломбард за 170 тысяч рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске по подозрению в краже ювелирных изделий полицейские задержали 51-летнюю горожанку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хабаровчанка жила в квартире сестры в Краснофлотском районе, а после ее отъезда родственница обнаружила исчезновение золотых украшений — сережек и колец, и серебряных крестика и кулона общей стоимостью 250 тысяч рублей. Она обратилась в полицию, и сестру задержали.

Она призналась в краже и рассказала, что сдала украшения в ломбард за 170 тысяч рублей, уничтожила залоговые билеты, а деньги потратила. В счет погашения ущерба изъят смартфон стоимостью 15 тысяч рублей.

— Возбуждено уголовное дело о краже (ч.2 ст. 158 УК РФ). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее в Хабаровске покупательница украла 120 тысяч рублей у директора магазина.