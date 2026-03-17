Хабаровчанка украла у сестры украшения на 250 тыс рублей

В Хабаровске по подозрению в краже ювелирных изделий полицейские задержали 51-летнюю горожанку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчанка жила в квартире сестры в Краснофлотском районе, а после ее отъезда родственница обнаружила исчезновение золотых украшений — сережек и колец, и серебряных крестика и кулона общей стоимостью 250 тысяч рублей. Она обратилась в полицию, и сестру задержали.
Она призналась в краже и рассказала, что сдала украшения в ломбард за 170 тысяч рублей, уничтожила залоговые билеты, а деньги потратила. В счет погашения ущерба изъят смартфон стоимостью 15 тысяч рублей.
— Возбуждено уголовное дело о краже (ч.2 ст. 158 УК РФ). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее в Хабаровске покупательница украла 120 тысяч рублей у директора магазина.