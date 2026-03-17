Озвучены страшные подробности ДТП по Новосибирском: ребенок остался сиротой

«Самой старшей жертве аварии было всего 28 лет», — пишут «Аргументы и факты-Новосибирск».
Девушка жила в Кемеровской области и возвращалась домой из Новосибирска. Она одна воспитывала пятилетнюю дочку, которая ждала маму дома.
Девушку с тяжелейшими травмами после ДТП доставили в Болотнинскую ЦРБ. Врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, через несколько часов девушка умерла.
Подруги погибшей рассказали, что она была очень веселой и жизнерадостной девушкой, всегда была готова прийти на помощь близким.
