В Белгородской области в результате атаки БПЛА ранены пять человек

«Город Короча атакован двумя беспилотниками ВСУ. Ранены пятеро, в том числе четверо несовершеннолетних», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате детонации беспилотника возле социального объекта пострадали пятеро: у 18-летнего парня — ссадина лица, у одной 16-летней девушки — рана руки и ссадины ног, у второй — рана стопы. По словам Гладкова, у еще двух 16-летних парней — ссадины мягких тканей головы и спины.
Бригада скорой помощи оказала всем пострадавшим необходимую помощь на месте, от госпитализации они отказались.
Гладков также отметил, что в социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, выбиты окна в трех квартирах двух многоквартирных домов и в двух частных домах, посечены осколками шесть легковых автомобилей.
«От удара второго беспилотника повреждены крыша, фасад и остекление объекта торговли», — добавил он.