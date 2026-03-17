Вашингтон
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области в результате атаки БПЛА ранены пять человек

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Город Короча в Белгородской области атакован двумя беспилотниками ВСУ, ранены пять человек, в том числе четыре несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«Город Короча атакован двумя беспилотниками ВСУ. Ранены пятеро, в том числе четверо несовершеннолетних», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате детонации беспилотника возле социального объекта пострадали пятеро: у 18-летнего парня — ссадина лица, у одной 16-летней девушки — рана руки и ссадины ног, у второй — рана стопы. По словам Гладкова, у еще двух 16-летних парней — ссадины мягких тканей головы и спины.

Бригада скорой помощи оказала всем пострадавшим необходимую помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Гладков также отметил, что в социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. Кроме того, выбиты окна в трех квартирах двух многоквартирных домов и в двух частных домах, посечены осколками шесть легковых автомобилей.

«От удара второго беспилотника повреждены крыша, фасад и остекление объекта торговли», — добавил он.

