Найти Алину любой ценой: спасатели пошли на новые методы в поисках девочки

16 марта в Звенигороде произошло страшное событие — город простился с 12-летним Богданом, который утонул в Москве-реке. Это вторая потеря для семей за последние дни. Напомним, трагедия разыгралась 7 марта: трое детей — Богдан, его друг Иван и подруга Алина — отправились на прогулку. Игра на льду реки обернулась катастрофой: дети провалились в ледяную воду.
Поиски начались немедленно и приняли масштабный характер. 11 марта спасатели обнаружили тело Ивана, 13 марта нашли Богдана. Однако 14-летняя Алина до сих пор не найдена. Спасательные службы бросили все силы на поиски третьего ребенка, задействуя уникальные методы, которые ранее не применялись в этой операции.
«Суперволна»: зачем спасатели раскачивают Москву-реку.
В поисках Алины наступил критический момент. Спасатели приняли решение о применении нестандартной тактики. Для обнаружения пропавшей используются аэролодки, которые создают искусственную волну на акватории.
Руководитель пресс-службы водолазной группы «Добротворец» София Морозова пояснила aif.ru физику этого процесса.
«Действительно, создание такой волны планировалось. ГИМС ТСУ-1 создают искусственную волну: идя на большой скорости, лодка формирует поток, который на небольших глубинах перемешивает толщу воды. Это необходимо для того, чтобы затонувшие объекты могли подняться на поверхность, при условии, что они обладают хотя бы минимальной положительной плавучестью», — сказала собеседница издания.
Этот метод — не просто эксперимент. Он решает сразу несколько задач. Во-первых, волна помогает «вытряхнуть» объекты, застрявшие в коряжнике. Во-вторых, она разбивает ледяную крошку и очищает акваторию от мелкого мусора, позволяя эхолотам видеть дно без искажений.
Как эхолоты ищут Алину среди коряг и льда.
Современные технологии приходят на помощь водолазам, но лед и илистое дно создают серьезные помехи. Искусственная волна призвана решить проблему «белого шума» для приборов.
София Морозова подробно объяснила механизм: «Это необходимо для того, чтобы затонувшие объекты могли подняться на поверхность… Данная методика применяется для повышения эффективности обследования акватории».
После прохода лодок и создания волны, затонувшие предметы, зацепившиеся за коряги, освобождаются. Далее в дело вступает эхолот, который может четко зафиксировать их на экране, отделив от переплетения веток. Кроме того, искусственная волна разгоняет обломки льда, освобождая водную гладь для визуального осмотра.
Работа под кромкой льда: водолазы идут на риск.
Параллельно с созданием волны на глубине, на мелководье кипит другая работа. Спасатели понимают: тело могло уйти под лед и застрять у самого берега. Водолазы приступили к опиловке льда вдоль береговой линии.
«В настоящий момент водолазная группа повторно проверяет береговую линию. Продолжаются работы по опиловке льда вдоль берега, чтобы водолазы имели возможность обследовать пространство непосредственно под береговой кромкой», — рассказала София Морозова.
Это ювелирная и опасная работа. Водолазам необходимо проверить каждый сантиметр под нависающим льдом, куда не достают эхолоты с лодок. Патрулирование акватории с помощью эхолотов также продолжается в полном объеме.
Ночная пауза: почему поиски не могут идти круглосуточно.
Родственники и общественность задаются вопросом: почему операция не ведется каждую ночь? Ответ кроется в суровых погодных условиях и безопасности самих спасателей. Ледоход и дрейф мусора представляют смертельную опасность для маломерных судов.
Как пояснила Морозова, решение о ночной работе принимается штабом ежедневно в режиме онлайн. Ситуация меняется каждый час.
«Решения о продолжении или приостановке работ ночью принимаются штабом ежедневно. Основным фактором является безопасность личного состава: ледоход или дрейф крупного мусора (веток, коряг) создают прямую угрозу для лодок. Если штаб признает нахождение на воде в ночное время опасным, все работы приостанавливаются», — сказала Морозова.
Координация штаба сейчас напоминает работу штаба боевых действий: количество создаваемых волн, выбор конкретных участков и временных отрезков — всё зависит от данных, поступающих в реальном времени.
Масштабы бедствия и надежда на лучшее.
Масштаб поистине огромен. Ранее сообщалось, что спасатели обследовали уже более 301 тыс. квадратных метров акватории Москвы-реки. Это десятки футбольных полей, прочесанных вдоль и поперек.
Несмотря на применение тяжелой техники и современных приборов, спасатели сосредоточены на главном — результате. Руководитель пресс-службы «Добротворец» подчеркивает, что график работ сейчас назвать невозможно из-за плохой связи и экстренной ситуации: «Специалисты полностью сосредоточены на результате и не имеют возможности отвлекаться для передачи оперативной информации пресс-службам».
Весь Звенигород и тысячи людей за его пределами следят за развитием событий, надеясь, что искусственная волна, разрезающая ледяную гладь, поможет найти Алину.