На Камчатке женщина погибла на остановке

По предварительным данным, причиной стало падение льда.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 марта. /ТАСС/. Женщина погибла на автобусной остановке в Петропавловске-Камчатском, по предварительной информации, она получила травмы, несовместимые с жизнью, в результате падения льда с крыши близстоящего дома, сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

«Женщина 54 лет скончалась на автобусной остановке 46-го лицея в Петропавловске-Камчатском. В результате обрушения конструкции крыши она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда бригады скорой помощи», — рассказали в профильном министерстве.

По предварительной информации, на нее упала глыба с крыши рядом стоящего дома. На месте работают оперативные службы.