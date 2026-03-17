Тетрадь смерти: как маленький пензенский город три года не замечал каннибала

В небольшом городе Пензенской области следователи нашли школьную тетрадь. На её страницах было всего девять строк — девять имён. Когда эти имена начали проверять по архивам полиции, оказалось, что каждое из них принадлежит человеку, который когда-то исчез. Сначала это выглядело как совпадение. Потом совпадений стало слишком много. Так в тихом городе Белинский началось расследование дела, которое спустя несколько лет назовут одним из самых мрачных в российской криминальной хронике.