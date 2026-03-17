Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА в Короче Белгородской области

Город Короча в Белгородской области атаковали два украинских дрона, пострадали пять жителей, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Короча атакован двумя беспилотниками ВСУ. Ранены пятеро, в том числе четверо несовершеннолетних, — написал он в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что в результате детонации БПЛА около соцобъекта пострадали пятеро: у 18-летнего молодого человека — ссадина лица, у одной 16-летней девушки — рана руки и ссадины ног, у второй — рана стопы, у еще двух 16-летних юношей — ссадины мягких тканей головы и спины.

Медики скорой оказали пострадавшим помощь на месте, от госпитализации они отказались.

По словам Гладкова, в социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. Также выбиты окна в трех квартирах двух многоэтажных домов и в двух частных домах, посечены осколками шесть машин.

— От удара второго БПЛА повреждены крыша, фасад и остекление объекта торговли, — добавил губернатор.

15 марта Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки пострадавших нет, однако специалисты зафиксировали серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры, это привело к перебоям с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.

