Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА в Короче Белгородской области

Город Короча в Белгородской области атаковали два украинских дрона, пострадали пять жителей, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава области уточнил, что в результате детонации БПЛА около соцобъекта пострадали пятеро: у 18-летнего молодого человека — ссадина лица, у одной 16-летней девушки — рана руки и ссадины ног, у второй — рана стопы, у еще двух 16-летних юношей — ссадины мягких тканей головы и спины.
Медики скорой оказали пострадавшим помощь на месте, от госпитализации они отказались.
По словам Гладкова, в социальном объекте выбиты окна и посечен фасад. Также выбиты окна в трех квартирах двух многоэтажных домов и в двух частных домах, посечены осколками шесть машин.
— От удара второго БПЛА повреждены крыша, фасад и остекление объекта торговли, — добавил губернатор.
15 марта Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки пострадавших нет, однако специалисты зафиксировали серьезные повреждения объектов энергетической инфраструктуры, это привело к перебоям с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.