Жестокое убийство из-за проклятых монет: вспоминаем трагедию 2021 года под Омском

В рабочем посёлке Марьяновка Омской области в 2021 году произошло убийство 80-летней женщины, которая занималась нетрадиционной медициной и принимала людей у себя дома. Пенсионерку нашли связанной с удавкой на шее, а в доме царил полный беспорядок. Обстоятельства преступления корреспонденту omsk.aif.ru рассказал заместитель прокурора Марьяновского района Сергей Кудрявцев.
Тело пожилой женщины обнаружили соседи ранним утром в марте. Они забеспокоились, что хозяйка долго не выходит из дома, и решили проверить, всё ли в порядке. Внутри их ждала страшная картина: руки и ноги пенсионерки были связаны, на шее — удавка, а в комнате всё перевёрнуто вверх дном.
«Когда мы приехали на место, картина была жуткой, — вспоминает в разговоре с omsk.aif.ru заместитель прокурора Марьяновского района Омской области Сергей Кудрявцев, лично выезжавший на место преступления. — Сразу стало ясно: это не случайность. Кто-то целенаправленно расправился с пожилой женщиной. Но кто? И главное — зачем?».
Следователи начали с опроса жителей посёлка. Женщина была известна в округе как знахарка: к ней приходили за советами, просили помощи и исцеления. Однако никто из соседей не мог назвать людей, которые могли желать ей зла. Версия ограбления также вызывала сомнения — в доме остались ценные вещи.
Тогда следствие стало проверять ранее судимых жителей района. «Мы проверяли всех ранее судимых в округе, — пояснил зампрокурора. — Опрашивали, сверяли алиби, собирали информацию. Каждый, кто хоть раз попадал в поле зрения полиции, оказался под подозрением».
В числе таких людей оказался 52-летний местный житель, ранее судимый и страдавший от сильных болей из-за рака желудка. Он неоднократно обращался к целительнице в надежде на облегчение. На первых допросах мужчина отрицал свою причастность к убийству.
По версии следствия, незадолго до трагедии ему внушили, что его болезни и проблемы связаны с порчей, якобы наведённой женщиной. Ему сказали, что у целительницы есть особые позолоченные монеты, используемые в ритуалах, и если их найти и уничтожить, проклятие исчезнет.
В один из дней мужчина пришёл к ней требовать снять «порчу». Когда женщина отказалась, он решил сам найти монеты. Подозреваемый дождался момента, когда хозяйки не будет дома, проник внутрь и начал обыскивать жилище. Он перевернул шкафы, выдвинул ящики и разбросал вещи по комнате.
Когда хозяйка вернулась и застала его за поисками, между ними произошла ссора. Мужчина связал пенсионерку, чтобы она не мешала ему искать, а затем задушил её верёвкой.
Решающей уликой стали биологические следы на верёвке. «Мы понимали: где-то здесь должен быть след, — говорит заместитель прокурора района. — И он нашёлся. На верёвке — частицы ДНК. Это было как луч света в темноте». Экспертиза показала совпадение с генетическим профилем мужчины, который уже находился в базе данных из-за предыдущих судимостей.
Личность подозреваемого установили благодаря комплексу экспертиз — дактилоскопической, трасологической и молекулярно-генетической. После предъявления доказательств мужчина признался в убийстве. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство», ему грозило до 15 лет лишения свободы.
Однако до суда дело так и не дошло. Состояние здоровья обвиняемого резко ухудшилось. Из-за болезни и стресса меру пресечения изменили с содержания под стражей на домашний арест. В августе 2021 года мужчина скончался, после чего уголовное дело прекратили в связи с его смертью.