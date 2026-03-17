Награду $1 млн за упитанного беглеца из списка ФБР объявили в США

Власти США объявили вознаграждение в размере одного миллиона долларов за сведения о местонахождении мужчины, скрывающегося от правоохранительных органов с 2019 года. Об этом сообщает The New York Post.

Речь идет об Омаре Александре Карденасе, которого подозревают в убийстве 47-летнего Джабари Дюма в Лос-Анджелесе. По данным издания, преступление произошло возле парикмахерской.

После случившегося подозреваемый покинул место происшествия и с тех пор не был задержан. Информации о его текущем местонахождении у полиции нет.

Недавно Карденаса включили в список десяти наиболее разыскиваемых преступников Федерального бюро расследований США. В ориентировке указаны его приметы: рост около 168 сантиметров, вес — примерно 140 килограммов.

Правоохранительные органы рассчитывают, что объявленная награда поможет установить местонахождение подозреваемого и обеспечить его задержание.

