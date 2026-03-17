Слон насмерть затоптал вышедшего справить нужду пенсионера

В Таиланде дикий слон насмерть затоптал пожилого мужчину в провинции Накхоннайок. О происшествии сообщает издание The Thaiger.
Инцидент произошел утром 15 марта. По данным источника, 87-летний местный житель Хенг Сае-Ру вышел из дома и направился за здание, где столкнулся с животным.
Слон атаковал мужчину и причинил ему тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу с разрывами внутренних органов, включая легкое и селезенку, а также с множественными ушибами. Несмотря на помощь врачей, он скончался.
По словам жителей деревни, речь идет о диком слоне, который вышел к ананасной ферме в поисках пищи и оказался вне привычной территории. Свидетели утверждают, что животное могло напасть, испугавшись человека.
После случившегося на место прибыли представители властей. Слона отогнали и направили обратно в национальный парк Кхауяй, откуда он, по данным местных служб, пришел.
