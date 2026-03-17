В Приангарье в морозы без тепла остались жилые дома и социальные учреждения

В поселке Витимский Иркутской области произошло аварийное отключение теплоснабжения из-за порыва на трубопроводе.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, без тепла остались 30 домов (из них 9 многоквартирных) и три социально значимых объекта. На месте работает бригада из шести человек.
Температура воздуха утром 17 марта составляла минус 20 градусов, днём ожидается до минус 16.
