Растворился в тайге: в Красноярске ищут бесследно пропавшего спецназовца

Уже неделю в Красноярске ищут 55-летнего Виктора Потаенкова, который 9 марта ушел на прогулку в национальный парк «Красноярские Столбы» и бесследно исчез. Мужчина, за плечами которого служба в спецназе, словно растворился в заснеженной тайге. Спасатели, кинологи, волонтеры «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции круглосуточно прочесывают местность, но пока безрезультатно. Погода словно сговорилась против поисковиков, а опытные знатоки тайги выдвигают самые тревожные версии случившегося.
Погодный ад: как стихия мешает найти пропавшего.
Главным врагом поисковой операции стали не труднодоступные скалы, а аномальные для марта погодные условия. Представитель КГКУ «Спасатель» Александр Якимов в беседе с aif.ru рассказал, с какими сложностями ежедневно сталкиваются его коллеги.
«15 марта дул сильный ветер, мела метель. Погодные условия не только затрудняли передвижение, но и ухудшали видимость. Несмотря на то, что наши региональные спасатели — настоящие профессионалы своего дела, такие условия вызывали серьезные опасения за волонтеров. Это люди, которые искренне хотят помочь, но, бывает, не обладают специальной подготовкой. Вчерашняя погода была по-настоящему экстремальной для волонтерских поисков», — подчеркнул Якимов.
16 марта ветер стих, но его место занял крепкий мороз. Столбик термометра опустился до −15°C, что вносит жесткие коррективы в работу.
«Низкие температуры накладывают серьезный отпечаток на ход поисковых работ. Даже если человек тепло одет, при текущих −15°C проводить поиски дольше трех-четырех часов крайне сложно. Для неподготовленного участника это становится проблемой: людям обязательно требуется горячее питье и полноценное питание. Именно на эти аспекты подготовки волонтеров сейчас стоит обратить особое внимание», — добавил спасатель.
Квадраты смерти: где ищут пропавшего туриста.
Несмотря на лютый холод, работа не прекращается ни на час. Поиски разбиты на сектора, и каждое подразделение ведет разведку на своем участке. Спасатели прошли десятки километров по самому сложному рельефу.
Первая группа профессионалов обследовала 14 км горно-таёжной местности в районе скал «Сторожевой» и «Бастионы». Вторая группа — более 8 километров в районе скалы «Ермак», известной своими живописными, но порой труднодоступными тропами.
Координацией действий занимается полиция. «Проводится штаб по поискам, который организуют сотрудники правоохранительных органов. Они определяют новые участки для дальнейшей работы», — сказал Якимов.
«ЛизаАлерт» подключает беспилотники: взгляд с высоты на красноярскую тайгу.
К операции подключились и опытные волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Руководитель пресс-службы отряда в Красноярском крае Серафима Чооду рассказала, что добровольцы активно использовали технику, но и им пришлось подчиниться погоде.
«На месте работали спасатели — сотрудники МЧС и КГКУ “Спасатель”, погодные условия были небезопасными для добровольцев. 14 марта от отряда “ЛизаАлерт” на место выехало 35 добровольцев, поднимали беспилотник, осматривали территорию сверху. Осматривали тропы и сходы, искали следы», — сообщила Чооду.
Сейчас волонтеры перешли в иной режим работы. Выход на местность слишком опасен для людей без специальной экипировки, но наблюдение с воздуха продолжается.
«Будем задействовать БПЛА, но когда именно — зависит от погоды. Непосредственно на “Столбах” будут продолжать работу спасатели», — отметила представитель «ЛизаАлерт».
Версия профи: почему опытный турист не мог заблудиться.
Пока одни прочесывают леса, другие пытаются понять мотивы и маршрут пропавшего. Известно, что Виктор приехал к восточному входу в нацпарк на своей машине. Последний раз его зафиксировала камера наблюдения: мужчина поднялся по лестнице и скрылся в лесу.
Депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист и знаток тамошних мест Алексей Кулеш прокомментировал ситуацию, развеяв миф о том, что можно было просто сорваться со скалы.
«Я хорошо знаю эти места, где пропал мужчина. Это восточный вход в национальный парк “Красноярские Столбы”, так называемая зона свободного посещения, где находятся спортивные скалы. Там можно заниматься лазанием, но есть нюанс: чтобы оттуда свалиться, нужно сначала туда забраться. Зимой без специального снаряжения на вершины никто не лезет, — отметил Кулеш. — Летом, конечно, встречаются отчаянные молодые люди, которые забираются наверх, а потом с трудом спускаются (иногда с посторонней помощью), но зимой — нет. Как говорят скалолазы: холодно, пальцы мёрзнут. А подходящей обуви для зимнего лазания у обычных туристов нет».
По его словам, заблудиться в привычном понимании там тоже сложно. Тропы натоптаны, есть лестницы, но есть и риск уйти в заповедную зону.
«Там тоже есть тропы, и по ним ходят, но уже на свой страх и риск. Дирекция национального парка проход туда запрещает: стоят соответствующие аншлаги, и если туристам встретит инспектор, будет выписан штраф», — пояснил эксперт.
Что касается диких зверей, то, по словам Кулеша, бояться медведей зимой не стоит — они спят. Собаки, которые могут облаивать людей, встречаются, но случаев нападения на человека не зафиксировано.
Роковая случайность: самая страшная версия поисковиков.
Алексей Кулеш, проанализировав карты и особенности местности, выдвинул версию, которая сейчас кажется наиболее вероятной всем участникам поисков. Он отметил, что почти везде в радиусе 20−30 км на Столбах есть сотовая связь — уйти за день в «глухую» зону практически невозможно.
«Я склоняюсь к мысли, что человеку стало плохо: он либо потерял сознание, либо не успел вызвать помощь, а телефон позже сел. К сожалению, учитывая морозы, шансов выжить в такой ситуации через несколько дней практически нет. Скорее всего, причиной трагедии стали именно внезапные проблемы со здоровьем. Возможно, получил серьезную травму», — подытожил Кулеш.