В Польше уборщица 6 недель подмешивала коллеге в чай бытовую химию

Источник: Аргументы и факты

В Польше 56-летняя уборщица Малгожата В. приговорена к шести годам тюремного заключения и крупному штрафу за систематическое отравление своей коллеги токсичными химикатами, передает The Sun.

Суд установил, что женщина в течение шести недель тайно подмешивала опасные вещества в чай 51-летней коллеги.

По данным следствия, коллега Малгожаты впервые заподозрила неладное, когда напитки поменяли цвет и вкус. Чтобы зафиксировать происходящее, она установила скрытую камеру. На видеозаписи видно, как уборщица берет бутылку с чистящим средством и добавляет его в чай. Также замечено, как она несколько раз вытирала отпечатки пальцев с ложки.

Медицинское обследование подтвердило наличие у пострадавшей тяжелых химических ожогов слизистых оболочек рта, пищевода и желудка. Эксперты в суде подчеркнули, что концентрация моющих средств в напитках могла привести к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета отравил бортпроводников конфетами с наркотиками.