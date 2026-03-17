В Екатеринбурге суд приговорил закладчицу к 13 годам колонии

В Екатеринбурге суд вынес приговор закладчице Ваулиной Е. Как установили в ходе разбирательства, женщина через Интернет связалась с неизвестным и предложила свои услуги. Во время «работы» она покупала оптовые партии наркотиков, после чего расфасовывала их и прятала в тайники.
— Она помещала свертки в тайники, для незаконного сбыта покупателям с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей. Преступления не были доведены ей до конца в связи с задержанием сотрудниками полиции, — сообщили в пресс-службе Академического районного суда.
Вскоре екатеринбурженку заключили под стражу. При досмотре сумки в СИЗО у нее обнаружили пакет с наркотиками. Он был спрятан в упаковке из-под мыла. Как выяснилось позже, осужденная ранее приобрела запрещенное вещество и хранила его дома. Когда ее задержали и доставили в изолятор временного содержания, сожитель привез ей из дома вещи, в том числе упаковку из-под мыла, в которой хранились наркотики.
Суд признал Ваулину Е. виновной в 11 преступлениях по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ — «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере», а также по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств в крупном размере».
Екатеринбурженку приговорили к 13 годам колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.