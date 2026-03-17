Недалеко от Красноярска произошло землетрясение

Эпицентр подземного удара, зафиксированного в 03:28 по московскому времени, находился в 218 километрах к юго-востоку от Красноярска. Ближайший крупный населенный пункт — поселок Краснотуранск. Очаг находился в непосредственной близости от границы с Иркутской областью (примерно в 40 км).
Как отмечают специалисты, интенсивность сотрясений в эпицентре оценивается в 3,8 балла по шкале MSK-64. Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в региональном главке МЧС, информация о возможных разрушениях и пострадавших в оперативные службы не поступала.
