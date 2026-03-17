Недалеко от Красноярска произошло землетрясение

КРАСНОЯРСК, 17 марта, ФедералПресс. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки на территории Красноярского края. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда сейсмического события составила 3,3.

Эпицентр подземного удара, зафиксированного в 03:28 по московскому времени, находился в 218 километрах к юго-востоку от Красноярска. Ближайший крупный населенный пункт — поселок Краснотуранск. Очаг находился в непосредственной близости от границы с Иркутской областью (примерно в 40 км).

Как отмечают специалисты, интенсивность сотрясений в эпицентре оценивается в 3,8 балла по шкале MSK-64. Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в региональном главке МЧС, информация о возможных разрушениях и пострадавших в оперативные службы не поступала.

Напомним, как вести себя и какие действия предпринимать в случае сильного землетрясения.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.0.