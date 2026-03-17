Вашингтон
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопление отключили в 30 домах и трех соцобъектах в поселке Витимском 17 марта

Произошло это из-за прорыва на трубопроводе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в поселке Витимский 17 марта 2026 года произошло около 7:40 утра. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, сибиряки столкнулись с неудобствами из-за прорыва на трубопроводе.

Отключение отопления в поселке Витимский 17 марта 2026.

— Под отключение попало 30 домов с печным отоплением и три социально значимых объекта. Для восстановления теплоснабжения на место выехала бригада, состоящая из шести человек, — говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время аварию должны устранить, специалисты делают все возможное. Однако о точных сроках окончания работ пока не сообщалось. В это время в поселке температура около −16 градусов, без осадков. Вот что известно об отключении отопления в поселке Витимский 17 марта 2026.

Кстати, с 16 марта в Бодайбо перестал действовать режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Подробнее.