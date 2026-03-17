Отопление отключили в 30 домах и трех соцобъектах в поселке Витимском 17 марта

Отключение отопления в поселке Витимский 17 марта 2026 года произошло около 7:40 утра. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, сибиряки столкнулись с неудобствами из-за прорыва на трубопроводе.
Отключение отопления в поселке Витимский 17 марта 2026.
— Под отключение попало 30 домов с печным отоплением и три социально значимых объекта. Для восстановления теплоснабжения на место выехала бригада, состоящая из шести человек, — говорится в сообщении ведомства.
В ближайшее время аварию должны устранить, специалисты делают все возможное. Однако о точных сроках окончания работ пока не сообщалось. В это время в поселке температура около −16 градусов, без осадков.
Кстати, с 16 марта в Бодайбо перестал действовать режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Подробнее.