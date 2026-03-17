Стена поселковой школы обрушилась в Челябинской области

В Челябинской области рухнула часть кирпичной стены в здании школы — обвалилась кладка с наружной стороны. Инцидент произошел в поселке Морозкино Троицкого округа.
Как сообщили в окружной администрации, частично разрушена стена спортзала, который закрыт уже несколько лет. После инцидента детей отправили на дистанционное обучение, а с 26 марта решили перевести в соседнюю Дробышевскую школу.
— В ближайшее время будет выполнена корректировка проектно-сметной документации, которая ранее была подготовлена администрацией образовательного учреждения. Затем планируется проведение ремонта школы за счёт средств местного бюджета, — заявили в администрации округа.
В региональной прокуратуре уточнили, что школа была построена в 1984 голу.
— Прокуратура проверит исполнение требований законодательства во время образовательного процесса, даст оценку действиям уполномоченных должностных лиц при содержании объекта образования, — пообещали в надзорном ведомстве.