Стена поселковой школы обрушилась в Челябинской области

В Челябинской области прокуратура начала проверку после обрушения кирпичной кладки в школе.

Источник: администрация Троицкого округа

В Челябинской области рухнула часть кирпичной стены в здании школы — обвалилась кладка с наружной стороны. Инцидент произошел в поселке Морозкино Троицкого округа.

Как сообщили в окружной администрации, частично разрушена стена спортзала, который закрыт уже несколько лет. После инцидента детей отправили на дистанционное обучение, а с 26 марта решили перевести в соседнюю Дробышевскую школу.

— В ближайшее время будет выполнена корректировка проектно-сметной документации, которая ранее была подготовлена администрацией образовательного учреждения. Затем планируется проведение ремонта школы за счёт средств местного бюджета, — заявили в администрации округа.

В региональной прокуратуре уточнили, что школа была построена в 1984 голу.

— Прокуратура проверит исполнение требований законодательства во время образовательного процесса, даст оценку действиям уполномоченных должностных лиц при содержании объекта образования, — пообещали в надзорном ведомстве.