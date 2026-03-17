Вашингтон
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина погибла в Петропавловске-Камчатском из-за упавшей с крыши глыбы льда

Женщина погибла на автобусной остановке в Петропавловске-Камчатском, она получила травмы, несовместимые с жизнью, из-за падения льда с крыши близстоящего дома. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

— 54-летняя женщина умерла на автобусной остановке 46-го лицея в Петропавловске-Камчатском. В результате обрушения конструкции крыши она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда скорой помощи, — рассказали в ведомстве ТАСС.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

3 марта гигантские массы снега упали с крыши дома в подмосковном Звенигороде. Глыбы льда повредили три автомобиля. Об этом стало известно благодаря записям с камер видеонаблюдения.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как снег падает с крыши. В этот момент из подъезда выходила женщина. Глыбы льда упали на машины и на тротуар.