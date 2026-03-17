Собянин: Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Система противовоздушной обороны сбила еще один дрон, который атаковал столицу. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Ликвидирован один БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он на своей странице в MAX.
Город Короча в Белгородской области атаковали два беспилотника ВСУ, пострадали пять жителей, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом в ту же ночь сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Врачи скорой оказали пострадавшим помощь на месте, от госпитализации они отказались.
Утром 16 марта Минобороны РФ отчиталось о том, что силы противовоздушной обороны за минувшую ночь смогли сбить 145 БПЛА над Россией. Больше всего атак — 53 дрона — пришлось на Московский регион, включая 46 дронов, которые направлялись непосредственно на столицу.
Ночью 16 марта несколько взрывов прозвучало над Ярославлем. По сообщениям СМИ, силы ПВО отражали воздушную атаку беспилотников.