Собянин: Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Система противовоздушной обороны сбила еще один дрон, который атаковал столицу. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Ликвидирован один БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он на своей странице в MAX.

Город Короча в Белгородской области атаковали два беспилотника ВСУ, пострадали пять жителей, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом в ту же ночь сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Врачи скорой оказали пострадавшим помощь на месте, от госпитализации они отказались.

Утром 16 марта Минобороны РФ отчиталось о том, что силы противовоздушной обороны за минувшую ночь смогли сбить 145 БПЛА над Россией. Больше всего атак — 53 дрона — пришлось на Московский регион, включая 46 дронов, которые направлялись непосредственно на столицу.

Ночью 16 марта несколько взрывов прозвучало над Ярославлем. По сообщениям СМИ, силы ПВО отражали воздушную атаку беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше