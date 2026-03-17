Инженер получил срок за передачу чертежей подлодки проекта «Варшавянка»

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Суд приговорил инженера к трем годам колонии общего режима за незаконную передачу иностранной организации чертежей деталей, устанавливаемых на подводных лодках проекта «Варшавянка». Об этом говорится в материалах суда (есть в распоряжении ТАСС).
Суд установил, что в 2021—2022 годах инженер действовал в составе организованной группы и за денежное вознаграждение искал, копировал и передавал техническую документацию, подпадающую под экспортный контроль — чертежи деталей, используемых в дизель-генераторах, устанавливаемых на подводных лодках проекта «Варшавянка». В материалах дела также отмечается, что иностранная компания, получавшая документацию, не признана ведущей деятельность против безопасности Российской Федерации. Вместе с тем суд указал, что это обстоятельство не исключает уголовной ответственности за незаконную передачу продукции военного назначения.
Подсудимый вину не признал. В суде он заявлял, что считал передаваемые материалы упрощенными графическими изображениями, предназначенными якобы для ремонта техники, и отрицал осведомленность о конечном иностранном получателе. Он также утверждал, что не знал о действии режима экспортного контроля.
Суд не согласился с этими доводами, указав, что инженер обладал значительным профессиональным опытом, имел доступ к специализированной документации и был осведомлен о военном назначении дизельных агрегатов и их комплектующих. В документе подчеркивается, что согласованность действий, характер переписки фигурантов дела и обсуждение мер конспирации опровергают версию защиты о случайности произошедшего.
Переписка участников.
В материалах приводятся фрагменты переписки фигурантов дела, которые, по оценке суда, прямо указывают на осознание противоправного характера действий. Так, обсуждая требования иностранного заказчика, участники указывали, что «нужны именно заводские чертежи, без них изготовление невозможно», а ранее переданные материалы называли «недостаточными для результата».
В другом фрагменте переписки, касающемся передачи файлов, обсуждались меры сокрытия. В частности, отмечалось, что «напрямую отправлять нельзя», а использование третьих лиц и зарубежных почтовых сервисов «исключит лишние вопросы». Также в переписке указывалось на необходимость «удалять отправленные письма» после подтверждения получения.
О подлодках серии «Варшавянка».
Подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и считаются одними из самых малошумных в мире. Субмарины имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3,9 тыс. тонн. Прочный корпус обеспечивает подлодке рабочую глубину погружения в 240 м и предельную — 300 м, дальность хода составляет до 7,5 тыс. миль. Основное вооружение подлодок — ракетный комплекс «Калибр-ПЛ».