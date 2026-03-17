Жительницу Братска приговорили к штрафу за угон в нетрезвом виде автомобиля у знакомого

Инцидент произошел в октябре прошлого года в селе Тангуй. Подсудимая, находясь в гостях, изрядно выпила и, воспользовавшись тем, что ее знакомый уснул, тайком взяла ключи от его машины и стала разъезжать на ней по улицам села. В какой-то момент угонщица попала в ДТП. Сама не пострадала, но автомобиль получил повреждения.