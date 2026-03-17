Жительницу Братска приговорили к штрафу за угон в нетрезвом виде автомобиля у знакомого

Инцидент произошел в октябре прошлого года в селе Тангуй. Подсудимая, находясь в гостях, изрядно выпила и, воспользовавшись тем, что ее знакомый уснул, тайком взяла ключи от его машины и стала разъезжать на ней по улицам села. В какой-то момент угонщица попала в ДТП. Сама не пострадала, но автомобиль получил повреждения.
На суде братчанка вину признала полностью.
При назначении наказания суд учел наличие у неё на иждивении двоих малолетних детей, один из которых является ребенком-инвалидом, положительные характеристики, а также смягчающие обстоятельства: явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления. Отягчающих обстоятельств не установлено, — говорится в сообщении суда.
Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей с рассрочкой выплаты. Каждый месяц она должна выплачивать по 5 тысяч рублей.