В центре Уфы содержание изопропилбензола в воздухе превысило норму в 4,5 раза

Башгидрометцентр зафиксировал высокий уровень загрязнения атмосферы.

Источник: Комсомольская правда

Утром 15 марта пункт наблюдения за состоянием атмосферы на улице Мажита Гафури в Уфе зафиксировал резкое превышение предельно допустимых концентраций нескольких загрязняющих веществ. Содержание кумола, известного также как изопропилбензол, оказалось выше нормы в 4,5 раза.

Кроме того, тот же пост обнаружил превышение по этилбензолу в 3,2 раза и по ксилолам — в 1,9 раза. Такие показатели позволили специалистам Башгидрометцентра сделать вывод о высоком уровне загрязнения воздуха в столице республики.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере, сохранятся в городах и селах Башкирии до вечера 17 марта. Жителям рекомендовано ограничить пребывание на открытом воздухе.

