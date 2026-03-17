На Камчатке женщина погибла на остановке из-за обрушения крыши

Ранее Life.ru писал об опасном инциденте в Свердловской области. Там огромная глыба льда сорвалась с крыши дома и рухнула на прохожих — под удар попали две женщины, младенец в коляске и собака. Пенсионерку госпитализировали с травмами, а домашний питомец получил тяжёлые повреждения, за его жизнь борются ветеринары.