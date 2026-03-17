Вашингтон
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке женщина погибла на остановке из-за обрушения крыши

Трагедия произошла утром в Петропавловске-Камчатском — женщина погибла на автобусной остановке после обрушения конструкции крыши. Инцидент случился возле 46-го лицея, где на 54-летнюю горожанку рухнула часть навеса.

Источник: Life.ru

Как сообщили в Минздраве Камчатского края, пострадавшая получила тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. По данным ведомства, женщина скончалась ещё до прибытия бригады скорой помощи.

Медики отметили, что специалисты прибыли на место в кратчайшие сроки, однако спасти её было уже невозможно. В министерстве выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее Life.ru писал об опасном инциденте в Свердловской области. Там огромная глыба льда сорвалась с крыши дома и рухнула на прохожих — под удар попали две женщины, младенец в коляске и собака. Пенсионерку госпитализировали с травмами, а домашний питомец получил тяжёлые повреждения, за его жизнь борются ветеринары.

