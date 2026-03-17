Рабочий погиб при очистке резервуара на месторождении в Усть-Кутском районе

В Усть-Кутском районе следователи завели уголовное дело после гибели 31-летнего рабочего на Ярактинском месторождении. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, трагедия произошла 11 марта 2026 года. Мужчина чистил резервуар, потерял сознание и упал внутрь емкости. Спасти его не удалось — он скончался на месте.