Рабочий погиб при очистке резервуара на месторождении в Усть-Кутском районе

В Усть-Кутском районе следователи завели уголовное дело после гибели 31-летнего рабочего на Ярактинском месторождении. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, трагедия произошла 11 марта 2026 года. Мужчина чистил резервуар, потерял сознание и упал внутрь емкости. Спасти его не удалось — он скончался на месте.
— Когда коллеги попытались достать тело, один из них тоже пострадал. Его увезли в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает, — говорится в сообщении ведомств.
Следователи разбираются в деталях произошедшего, изучают документы и выясняют, кто отвечал за безопасность труда на объекте. Если виновных найдут, им грозит наказание по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека. Прокуратура поставила дело на особый контроль.
