«Убил сожительницу»: суд над выжившим после падения с 25-го этажа мужчиной начался в Астане

Как сообщает телеканал, в столичном специализированном межрайонном суде по уголовным делам прошло первое заседание по громкому делу. Трагедия произошла летом прошлого года, потрясшая жителей жилого комплекса «Орбита». Мужчина напал на 27-летнюю женщину, нанес ей ножевые ранения и выпрыгнул с 25-го этажа, получив тяжелые травмы.
Из-за состояния здоровья мужчина не может участвовать в судебных заседаниях. Прокурор утверждает, что подсудимый не может предстать перед судом и осуществить свое право на защиту из-за психического состояния. Гособвинитель отметил, что подозреваемый страдал психическим расстройством до происшествия. У погибшей остались двое сыновей, один из которых стал невольным свидетелем трагедии.
Дети получили серьезную психологическую травму, с ними работают психологи. Младший мальчик недавно узнал о смерти матери. Дети находятся с бабушкой и дедушкой.
В суде допросили законного представителя подсудимого и свидетелей, а также потерпевшую сторону. Представитель погибшего сообщила, что отношения между погибшей и обвиняемым начались в марте 2025 года, после чего мужчина переехал к ней. Между ними часто возникали конфликты, один из которых привел к убийству.
Родственники погибшей требуют справедливого наказания. Они надеются на повторную экспертизу, которая будет отражать все обстоятельства дела и характеристику подозреваемого. Родственники считают, что преступление было совершено с особой жестокостью, и подозреваемый должен понести самое строгое наказание — пожизненное лишение свободы.