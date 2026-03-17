Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области на работе погиб 31-летний сотрудник предприятия

Следственный комитет и прокуратура устанавливают обстоятельства.

Источник: СК по Иркутской области

В Усть-Кутском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудника нефтегазоконденсатного месторождения. Трагедия произошла 11 марта на территории предприятия, расположенного на Ярактинском месторождении.

«По версии следствия, 31-летний мужчина проводил очистку резервуара. В какой-то момент он потерял сознание и упал в емкость. Полученные травмы оказались смертельными — рабочий погиб на месте. Второй сотрудник попытался извлечь тело коллеги, но также пострадал. Мужчину оперативно доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное, угрозы жизни нет», — рассказали в Следственном комитете по Иркутской области.

Усть-Кутский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи приступили к изучению документации предприятия и устанавливают круг должностных лиц, ответственных за безопасность работ.

Проверку также проводит прокуратура Иркутской области.

Ранее сообщалось о гибели трехлетнего ребенка в пожаре. Обвинение по этому делу предъявлено матери.