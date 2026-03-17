В Иркутской области на работе погиб 31-летний сотрудник предприятия

В Усть-Кутском районе следователи возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудника нефтегазоконденсатного месторождения. Трагедия произошла 11 марта на территории предприятия, расположенного на Ярактинском месторождении.
«По версии следствия, 31-летний мужчина проводил очистку резервуара. В какой-то момент он потерял сознание и упал в емкость. Полученные травмы оказались смертельными — рабочий погиб на месте. Второй сотрудник попытался извлечь тело коллеги, но также пострадал. Мужчину оперативно доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное, угрозы жизни нет», — рассказали в Следственном комитете по Иркутской области.
Усть-Кутский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи приступили к изучению документации предприятия и устанавливают круг должностных лиц, ответственных за безопасность работ.
Проверку также проводит прокуратура Иркутской области.
