Три человека пострадали в Брянской области при атаках украинских дронов

Ранее сообщалось, что пять человек получили ранения при налёте дронов на Корочу в Белгородчине. Четверо из пострадавших — несовершеннолетние. У 18-летнего парня ссадина лица, у одной 16-летней девушки рана руки и ссадины ног, у второй — рана стопы, у ещё двух 16-летних парней ссадины мягких тканей головы и спины.