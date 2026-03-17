В Омске на детской площадке на ребёнка упала металлическая конструкция

Следователи возбудили уголовное дело по факту получения травмы несовершеннолетним омичом на детской площадке.

Источник: Аргументы и факты

Омские следователи разбираются, как и по чьей вине ребёнок получил травму на детской площадке. По данным ведомства, 15 марта на площадке во дворе дома по ул. Перелета, 32 в Омске на ребёнка упала металлическая конструкция.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, допросы жильцов дома и работников управляющей компании, отвечающей за содержание детской площадки.

Ребёнок получил травму. Насколько она серьёзна, не сообщается.