СИЗО «Бутырка» планирует судиться с 25 заключенными

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Москве, известное как «Бутырка», подало иск к 25 заключенным в Арбитражный суд. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.
В числе ответчиков указаны лица, ранее содержавшиеся в изоляторе. Среди них художник Григорий Мумриков, бывший топ-менеджер Инвестбанка Владимир Гезин, экс-глава АНО «Арена-2018» Олег Галай, бывший руководитель ИТ-управления Росреестра Александр Бибиков, а также Руслан Сулейманов (признан иноагентом в РФ), ранее возглавлявший ОАО «Промпоставка».
Заявление на данный момент не принято к производству. Суть требований и основания иска не раскрываются.
СИЗО-2 «Бутырка» является крупнейшим следственным изолятором Москвы. Учреждение расположено в Тверском районе на Новослободской улице. Здание относится к числу охраняемых памятников истории и архитектуры.
Читайте также: Тетрадь смерти: как маленький пензенский город три года не замечал каннибала.