Мэр Петропавловска-Камчатского обвинил УК в гибели женщины от падения льда

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 марта. /ТАСС/. Управляющая компания (УК) на Камчатке, обслуживающая дом, с которого сошла льдина, в результате чего погибла женщина, трижды получала предостережения от администрации города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев.
Женщина 54 лет скончалась на автобусной остановке 46-го лицея в Петропавловске-Камчатском. В результате обрушения конструкции крыши остановки она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда бригады скорой помощи. По предварительной информации, на женщину упала глыба льда.
«Главный преступник в этой ситуации — халатность. Вопросы вновь к управляющей компании, своим бездействием допустившей гибель мужчины в январе этого года. Только с начала года ей трижды выдавались предостережения о необходимости расчистки кровель домов от снега, одно из них касалось именно этого дома — [по адресу] Советская, 38», — написал Беляев.
Это уже четвертый случай падения льда с крыши на людей в Петропавловске-Камчатском за полтора месяца. Возбуждено несколько уголовных дел.