Вашингтон
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тулуне будут судить женщину, по вине которой на пожаре погиб ее малолетний ребенок

Тулунский городской суд рассмотрит уголовное дело, которое завели на 28-летнюю местную жительницу. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности — на пожаре погиб ее трехлетний ребенок. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.

Источник: ТК Город

Трагедия на улице Желгайской в Тулуне произошла в конце декабря прошлого года. Обвиняемая оставила на видном месте зажигалку и покинула дом, где находились трое ее детей, а также дочка родственников.

Ее трехлетний сын, находясь в комнате на диване, воспользовался найденной им зажигалкой, при помощи которой зажег легковоспламеняющиеся предметы, получив ожог руки. После чего в доме возник пожар с последующим задымлением комнат, в результате малолетний погиб от острого отравления угарным газом, — говорится в сообщении прокуратуры Приангарья.

Пяти- и восьмилетние братья погибшего мальчика, а также двухлетняя девочка сумели спастись. Их госпитализировали.

Мать погибшего ребенка вину признала полностью. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением прокуратуры направлены в суд для рассмотрения по существу.