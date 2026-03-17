В Тулуне будут судить женщину, по вине которой на пожаре погиб ее малолетний ребенок

Трагедия на улице Желгайской в Тулуне произошла в конце декабря прошлого года. Обвиняемая оставила на видном месте зажигалку и покинула дом, где находились трое ее детей, а также дочка родственников.
Ее трехлетний сын, находясь в комнате на диване, воспользовался найденной им зажигалкой, при помощи которой зажег легковоспламеняющиеся предметы, получив ожог руки. После чего в доме возник пожар с последующим задымлением комнат, в результате малолетний погиб от острого отравления угарным газом, — говорится в сообщении прокуратуры Приангарья.
Пяти- и восьмилетние братья погибшего мальчика, а также двухлетняя девочка сумели спастись. Их госпитализировали.
Мать погибшего ребенка вину признала полностью. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением прокуратуры направлены в суд для рассмотрения по существу.