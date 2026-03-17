Два БПЛА атаковали Корочу под Белгородом, идет оценка последствий

Город Короча в Белгородской области атакован двумя украинскими беспилотниками. В результате пострадали пять человек, четверо из них — несовершеннолетние. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что детонация произошла около социального объекта. У 18-летнего парня остались ссадины, 16-летняя девушка получила рану руки и ссадины ног, еще у одной повреждена стопа. Кроме того, двоим 16-летним парням врачи диагностировали ссадины мягких тканей головы и спины.
Врачи оказали помощь молодым людям на месте, на госпитализацию в медицинское учреждение они не поехали.
Повреждения получило и здание социального учреждения. У него выбиты окна и посечен фасад. Вместе с тем, небольшие повреждения получили стоявшие рядом шесть автомобилей. В двух многоквартирных домах, расположенные неподалеку, выбиты окна.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение выходных дней, 14 и 15 марта, а также утра понедельника, 16 марта, силы противовоздушной обороны России уничтожили более 155 дронов ВСУ, летящих на столицу.
Всего же за выходные российские военные сбили более 1156 украинских ударных дронов самолетного типа. Только 605 было уничтожено в ночь на воскресенье.