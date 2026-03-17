Shot: Около 10 взрывов прогремело в Славянском районе Краснодарского края

Около 10 взрывов прозвучало в Славянском районе Краснодарского края. Силы противовоздушной обороны работают по дронам-камикадзе ВСУ. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что было уже минимум две волны дронов-камикадзе за полчаса. Жители слышали звук пролетающих беспилотников в небе, а также около 10 взрывов. В небе мелькают яркие вспышки. По словам очевидцев, ПВО отражает воздушную атаку. БПЛА летят на очень низкой высоте, — сказано в публикации.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В ту же ночь город Короча в Белгородской области атаковали два беспилотника, пострадали пять жителей, в том числе четверо несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Врачи скорой оказали пострадавшим помощь на месте, от госпитализации они отказались.
16 марта несколько взрывов прозвучало над Ярославлем. По предварительной информации, силы ПВО отражали воздушную атаку БПЛА, написал Telegram-канал Shot.