В Иркутской области снесли частные дома на Байкале и оставили мусор в воде

На федеральном телеканале вышел сюжет о нарушении прав жителей Иркутской области. Речь идет о бухте Заворотная на Байкале. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, компетентные органы установили новые границы лесного фонда, после чего частные дома, построенные еще в 1970-х годах, признали самовольными и снесли. Демонтаж провели с нарушениями, на берегу остались горы строительного мусора, часть его попала в озеро.