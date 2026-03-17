В Иркутской области снесли частные дома на Байкале и оставили мусор в воде

На федеральном телеканале вышел сюжет о нарушении прав жителей Иркутской области. Речь идет о бухте Заворотная на Байкале. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, компетентные органы установили новые границы лесного фонда, после чего частные дома, построенные еще в 1970-х годах, признали самовольными и снесли. Демонтаж провели с нарушениями, на берегу остались горы строительного мусора, часть его попала в озеро.
— При этом на другом берегу Байкала обнаружили коммерческие объекты, которые тоже подлежат сносу, но их пока не тронули, — уточнили в пресс-службе ведомств.
Следственный комитет организовал проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю иркутского управления доложить о результатах. Ход проверки взяли на контроль в центральном аппарате и прокуратуре.
