Приговоры по делу о теракте в «Крокусе» озвучены, но точку ставить рано: из суда пришли новости

Адвокаты нескольких фигурантов дела о террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле» обжаловала приговор суда. Об этом со ссылкой на участников процесса сообщает РИА Новости.
«В понедельник было подано несколько апелляционных жалоб на приговор», — рассказал собеседник агентства.
При этом конкретные фамилии несогласных с приговором не уточняются.
Напомним, 12 марта 2-й Западный окружной военный суд вынес приговоры четырем фигурантам дела о теракте в «Крокус сити холл» и их пособникам — они получили от 19 лет 11 месяцев до 22 с половиной лет тюремного срока.
Как ранее писал KP.RU, трагедия в подмосковном «Крокус сити холл» произошла 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по посетителям и подожгли зрительный зал. При инциденте погибли 149 человек. Еще 609 получили ранения разной тяжести.